МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В 16 регионах России на продажу выставляются квартиры площадью более 500 квадратных метров. Этот формат называется сверхкрупным, тем не менее, такие квартиры рано или поздно находят своих покупателей. О том, каковы габариты самых больших жилплощадей в стране, рассказала "Российская газета" со ссылкой на данные ЦИАН. Эксперт назвал пять опасностей "умного" дома

Самой большой квартирой в стране по праву может считаться пентхаус в Сочи площадью 2000 квадратных метров. В квартире есть несколько террас с разбитыми садами, окна выходят на четыре стороны, собственник при желании может оборудовать в помещении бассейн. Цена объекта — 567 миллионов рублей.

На втором месте находится пентхаус в Петербурге площадью 903,5 квадратных метра и ценой 249 миллионов рублей. Квартира расположена в доме на Воскресенской набережной, это самый центр города. У собственника будет девять балконов и собственный лифт в квартире. Предусмотрен черный ход для охраны и горничных. Любопытно, что в этой гигантской площади под жилые помещения выделено только 528 "квадратов".

В Подмосковье самая большая квартира расположена в Одинцово, ее площадь составляет 880 квадратных метров, а цена — 150 миллионов рублей. Покупатель получит трехуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, тремя гостиными, тремя балконами и лоджией.

За 110,5 миллионов рублей продается квартира в Ялте, ее площадь 833 квадратных метра. На этом объекте покупателя ждет собственный бассейн и кинотеатр.

Семикомнатная квартира на берегу Енисея выставлена на продажу в Красноярске. Площадь этого объекта 815 квадратных метров, цена — 50 миллионов рублей. Это самая большая квартира в Сибири.

В Нижегородской области квартира-гигант выставлена на продажу в доме по улице Большой Печерской в шаговой доступности от набережной Волги. За трехуровневый пентхаус площадью 725 квадратных метров владельцы просят 65 миллионов рублей.

В Татарстане самая большая квартира стоит 65 миллионов рублей, ее площадь 665 квадратных метров. Правда, большая часть площади приходится на террасу, в жилой части расположены три спальни, три санузла, две гардеробные. Эксперты назвали 10 признаков квартир, которые опасно покупать

За 26,9 миллион рублей продается 591-метровая квартира в Ижевске. Примечательно, что квадратный метр в этом пентхаусе стоит чуть больше 45 тысяч рублей, что вполне соответствует средним ценам за "квадрат" в городе.

В Екатеринбурге на продажу выставлен 550-метровый пентхаус на улице Московской, владельцы просят за этот объект 63,6 миллионов рублей.

Наконец, замыкает десятку самых крупных квартир пентхаус в Барнауле. Его площадь 534 квадратных метра, цена — 30 миллионов рублей.

Также квартиры площадью более 500 квадратных метров выставлены на продажу в Новосибирске, Нальчике, Перми, Тюмени, а также в Волгограде и Калининграде.