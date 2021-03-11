МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Цены на жилье в тех субъектах РФ, где решат продлить льготную ипотеку, будут расти медленнее, чем в прошлом году, однако в среднем быстрее по сравнению с остальной частью России, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Набиуллина назвала регионы, где можно продлить льготную ипотеку

"Фактор льготной ипотеки в случае утверждения ее продления в любом случае окажет поддержку ценам на жилье. Темпы роста не будут столь высокими, как в 2020 году, но в соотношении с теми субъектами, где программу не продлят, в среднем динамика будет опережающей. Поэтому со временем степень доступности нового жилья и в этих регионах будет постепенно снижаться. Впоследствии в большинстве из них льготную ипотеку также наверняка отменят, чтобы не подогревать рынок", — считает Карпунин.

Предложенные для продления программы субъекты РФ могли быть выбраны по принципу наибольшего объема предложения новостроек в среднесрочной перспективе, также считает эксперт. То есть, по прогнозу объем предложения новостроек в них останется повышенным, а значит, продление льготной ипотеки в меньшей степени будет влиять на разгон цен, нежели в других районах страны.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а граждане нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей. И такой ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость: сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Правительство ужесточило требования к выдающим ипотеку организациям

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в связи с этим отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. Поэтому антикризисную льготную ипотеку необходимо сворачивать, а доступность жилья в стране необходимо обеспечивать адресными мерами — поддержкой заемщиков, в том числе молодых семей, дальнейшее же снижение ставки против рыночного тренда чревато рисками "пузыря", заявляла РИА Новости председатель Банка России.

Тем не менее ранее в четверг в интервью газете "Известия" Набиуллина сказала, что антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках можно было бы продлить без негативных эффектов в 24 субъектах РФ. Это Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.