МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В России составили рейтинг крупных городов с самыми доступными квартирами и апартаментами для покупки. Эксперт сравнил покупку акций с шопингом

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на портал Urbanus.ru и аналитическую платформу bnMAP.pro, ими стали Краснодар, Уфа и Тюмень.

Эксперты использовали для оценки доступности жилья соотношение средней месячной зарплаты жителей города и стоимость недвижимости в основном ценовом диапазоне (более 80% от общего объема объектов).

Итак, житель Краснодара, чтобы купить квартиру стоимостью 3,42 миллиона рублей (средний показатель здесь), должен потратить на это около 78 месячных зарплат.

Житель Уфы на покупку жилья стоимостью в среднем 4,44 миллиона рублей отдаст 99 месячных зарплат.

Житель Тюмени за квартиру ценой в 5,23 миллиона рублей выложит 93 зарплаты.

Покупка квартир в этих городах, считают специалисты, наиболее оптимальный вариант: здесь разрыв между ценами на "первичку" и доходами россиян минимален.

Антирейтинг выглядит так: