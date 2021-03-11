Названы города России с самым доступным жильем
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. В России составили рейтинг крупных городов с самыми доступными квартирами и апартаментами для покупки.
Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на портал Urbanus.ru и аналитическую платформу bnMAP.pro, ими стали Краснодар, Уфа и Тюмень.
Эксперты использовали для оценки доступности жилья соотношение средней месячной зарплаты жителей города и стоимость недвижимости в основном ценовом диапазоне (более 80% от общего объема объектов).
Итак, житель Краснодара, чтобы купить квартиру стоимостью 3,42 миллиона рублей (средний показатель здесь), должен потратить на это около 78 месячных зарплат.
Житель Уфы на покупку жилья стоимостью в среднем 4,44 миллиона рублей отдаст 99 месячных зарплат.
Житель Тюмени за квартиру ценой в 5,23 миллиона рублей выложит 93 зарплаты.
Покупка квартир в этих городах, считают специалисты, наиболее оптимальный вариант: здесь разрыв между ценами на "первичку" и доходами россиян минимален.
Антирейтинг выглядит так:
- в Казани на покупку квартиры стоимостью 6,39 миллиона рублей нужно 152 зарплаты. з
- в Нижнем Новгороде — 143 зарплаты за жилье ценой 6,23 миллиона рублей.
- в Москве — 141 зарплата за жилье в 14,51 миллиона рублей.
https://1prime.ru/development/20210311/833207623.html