МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Россияне часто предпочитают не узаконивать перепланировки в своих жилищах в многоквартирных домах, хотя за это можно лишиться право на квартиру, пишет "Российская газета". На Украине "отпустили" цены на газ, не дождавшись конца зимнего сезона

Перепланировку владельцы квартиры предпочитают не регистрировать. Они считают это мелким нарушением.

"И напрасно: судебная практика свидетельствует, что даже общепринятые и привычные для большинства изменения в планировку жилья могут привести к его изъятию", — отмечает издание.

В частности, в соответствии с Жилищным кодексом России, перепланировка может стать основанием для изъятия и продажи с торгов даже единственного жилья, разъяснила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

В такой ситуации полученные от продажи жилья деньги пойдут на восстановление первоначального вида квартиры и дома, а остаток — отдадут бывшему владельцу.

Впервые в России собственника лишили прав на квартиру в 2013 году за снос несущей стены панельного дома: это угрожало целостности здания.

В 2016 году собственник лишился квартиры за очень распространенное нарушение. Он объединил санузел без согласования. Этот случай напугал многих владельцев квартир: еще несколько лет назад объединение санузла было обыденным явлением.

"Совсем свежий случай — суд лишил квартиры собственника, который незаконно пристроил к квартире балкон, пробив дверной проем в наружной стене. При этом он отказался восстанавливать прежний вид помещения по решению суда", — рассказала юрист ЮК "Генезис" Татьяна Мацукова.

При этом ситуаций, когда владельцы действительно лишались жилья, немного: суды до последнего остаются на стороне собственника. Но если владелец не идет навстречу и не соглашается вернуть квартиру в прежний вид, ее все-таки изымают.

Это происходит только в случае, когда незаконная перепланировка затрагивает не саму квартиру, а угрожает целостности всего многоквартирного дома.