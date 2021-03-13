Эксперты сказали, как не лишиться жилья после незаконной перепланировки
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Россияне часто предпочитают не узаконивать перепланировки в своих жилищах в многоквартирных домах, хотя за это можно лишиться право на квартиру, пишет "Российская газета".
Перепланировку владельцы квартиры предпочитают не регистрировать. Они считают это мелким нарушением.
"И напрасно: судебная практика свидетельствует, что даже общепринятые и привычные для большинства изменения в планировку жилья могут привести к его изъятию", — отмечает издание.
В частности, в соответствии с Жилищным кодексом России, перепланировка может стать основанием для изъятия и продажи с торгов даже единственного жилья, разъяснила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
В такой ситуации полученные от продажи жилья деньги пойдут на восстановление первоначального вида квартиры и дома, а остаток — отдадут бывшему владельцу.
Впервые в России собственника лишили прав на квартиру в 2013 году за снос несущей стены панельного дома: это угрожало целостности здания.
В 2016 году собственник лишился квартиры за очень распространенное нарушение. Он объединил санузел без согласования. Этот случай напугал многих владельцев квартир: еще несколько лет назад объединение санузла было обыденным явлением.
"Совсем свежий случай — суд лишил квартиры собственника, который незаконно пристроил к квартире балкон, пробив дверной проем в наружной стене. При этом он отказался восстанавливать прежний вид помещения по решению суда", — рассказала юрист ЮК "Генезис" Татьяна Мацукова.
При этом ситуаций, когда владельцы действительно лишались жилья, немного: суды до последнего остаются на стороне собственника. Но если владелец не идет навстречу и не соглашается вернуть квартиру в прежний вид, ее все-таки изымают.
Это происходит только в случае, когда незаконная перепланировка затрагивает не саму квартиру, а угрожает целостности всего многоквартирного дома.
https://1prime.ru/development/20210313/833227105.html