МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российские банки ужесточают подход к выдаче ипотеки. Так, в феврале больше трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению кредиторов, может "потянуть" крупный заем, говорят они. Адвокат назвал способ обмана россиян, у которых есть ипотека

Доля удовлетворённых заявок упала до четырехлетнего минимума — 63,8 % против 69,1 % в декабре. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2017 года (63,9 %). БКИ "Эквифакс" тоже зафиксировало снижение уровня одобрения ипотеки, но считает его "минимальным".

При этом по другим видам ссуд банки почти не изменили уровень одобрений, отметили в НБКИ. Например, по автокредитам доля удовлетворённых обращений в прошлом месяце составила 39,5 % (плюс 0,9 п.п. по сравнению с декабрем), по потребительским ссудам и кредитам — 32,4 % (минус 0,8 п.п.).

В 2020 году, по статистике НБКИ, российские банки дважды ужесточали требования при выдаче кредитов на жилье. Причиной мог стать рост неопределённости. В этом году, по мнению экспертов, падает число платёжеспособных граждан: рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто может потянуть крупный заём.

На фоне снижения ставок и запуска новой льготной госпрограммы российские банки в прошлом году выдали рекордный объём ипотечных кредитов, заключив 1,7 миллионов договоров на 4,3 триллионов рублей, отмечается в публикации.