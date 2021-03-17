МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Башкортостан, Краснодарский, Пермский и Алтайский край, а также Саратовская область являются теми регионам России, в которых покупательский спрос на сегодняшний день кратно превышает предложение. Об этом сообщают эксперты РИА Недвижимость. Эксперт назвал технологии, которые сделают новостройки дешевле на 15%

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев отметил, что в феврале 2021 года в Башкортостане количество запросов потенциальных покупателей на рынке "первички" было в несколько раз выше существующих объявлений. "С начала действия программы льготной ипотеки спрос здесь вырос на 12%, а объем предложения сократился на 37%", — добавил он.

Серьезный дисбаланс был зафиксирован в Пермском крае, Саратовской области и Алтайском крае, где в феврале спрос многократно превысил объем предложения, добавил он.

Так, относительно апреля 2020 года количество объявлений в регионах снизилось на 17%, 28% и 8% соответственно, а спрос на покупку за аналогичный период возрос в Пермском крае — на 53%, в Саратовской области — 43%, а в Алтайском крае — 20%.

Аналитик "Авито Недвижимость" напомнил, что спрос превалирует над предложением и в Краснодарском крае. Относительно апреля 2020 года, когда стартовала программа льготной ипотеки, потребительский интерес к покупке жилья здесь вырос на 35%, а предложение уменьшилось на 2%.

По данным "Метриум", сокращение предложения за год зафиксировано и в Москве. Так, в феврале 2021 года число квартир на рынке новостроек комфорт- и эконом-класса сократилось до 11,8 тысяч и стало рекордно низким уровнем предложения с конца 2015 года. В компании связывают это с быстрыми темпами роста спроса на жилье в условиях лимитированной по срокам действия льготной программы ипотеки. "За прошедший год объем предложения сократился на 20%, а спрос вырос на 6%", — подсчитали в "Метриум". Названы наиболее нуждающиеся в льготной ипотеке регионы России

Несмотря на то, что программа льготной ипотеки с субсидированием ставки стала причиной ажиотажного спроса на новостройки, она не является основной причиной низкого уровня остатка свободного предложения на рынке "первички", считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. "Проблема в том, что на рынок выходит меньше нового предложения, чем раньше. После перехода на эскроу-счета удлинился цикл согласования проектов, особенно в банках. Кроме того, многие мелкие застройщики ушли с рынка, а начать заниматься жилищным строительством "с нуля" стало крайне затруднительно", — резюмировал Попов.