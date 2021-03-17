МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря про проблемы обманутых дольщиков, заявил, что необходимо последовательно разбираться с долгами прошлых лет, а также призвал руководителей органов прокуратуры в регионах страны лично контролировать эту ситуацию. Путин призвал реагировать на все факты давления на бизнес

Ранее в ходе коллегии Генеральной прокуратуры Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию этого ведомства по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ.

"Так же как и по такому направлению, как защита и восстановление прав обманутых дольщиков. В законодательство уже внесены изменения, которые создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке. Но, во-первых, нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию, и прошу вас заняться этим лично", — сказал Путин, подчеркнув, что "надо в конце концов добиться решения окончательно этого вопроса".

"И второе — надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскивали каких-либо юридических лазеек для обмана людей", — отметил президент РФ.