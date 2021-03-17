МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В этом году продажи строящегося жилья в России ожидаемо рухнули, однако пока это никак не отразилось на ценах — они продолжают расти во всех без исключения городах-миллионниках. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аналитический обзор, подготовленный экспертами портала Restate.ru. Риелторы сказали, когда изменятся цены на жилье

Специалисты обратили внимание на то, что заметнее всего с начала года — на 13% — подорожали квартиры в новостройках Ростова-на-Дону. Интересно, что при этом город остается одним из самых недорогих для покупателей недвижимости (из числа муниципалитетов с населением более миллиона человек) — строящееся жилье здесь вчетверо дешевле московского: 64,5 тысячи рублей за квадратный метр против 251,6 тысячи за "квадрат" в столице.

В число городов, где жилье сильно прибавило в цене, также вошли Нижний Новгород (плюс 10%), Москва (плюс 9%), Уфа, Красноярск и Пермь (во всех по плюс 7%). В Москве цены выросли больше всего в абсолютном значении — на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Что же касается Санкт-Петербурга, то там темпы роста стоимости строящегося жилья чуть замедлились — "квадрат" подорожал на 9 тысяч рублей (или 5,5%). Россиян предупредили об опасности покупки ряда квартир

Аналитики заметили, что "на первичном рынке сейчас практически нет сделок, нет звонков… Однако давление на цены все равно продолжает оказывать то, что все больше проектов реализуется через эскроу-счета, плюс рост цен на стройматериалы никуда не делись. И нельзя забывать об инерции: разогнавшись в прошлом году, цены мгновенно остановиться не могут. Возможно, замедление произойдет позднее, и тут многое будет зависеть от политики государства — будет ли оно и дальше стимулировать спрос. Пока ответа на этот вопрос нет".