МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Теперь владельцы дач и садовых участков смогут сэкономить на проведении кадастровых работ. У них есть возможность заказать их комплексно. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на закон, вступивший в силу 23 марта. Россияне смогут платить за покупки в магазинах пустыми бутылками

Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основании договора подряда. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора заказчики комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, должны проинформировать граждан об их начале.

"Российская газета" отмечает, что комплексные работы — очень удобная форма урегулирования земельных споров. "Владельцы участков могут заказывать комплексные кадастровые работы как лично, так и коллективно. Одного представителя от лица всего садового некоммерческого товарищества или гаражного кооператива нужно выбрать на общем собрании", — сообщает издательство. Помимо этого, заказчиками могут быть правообладатели недвижимости, в том числе садовых и огородных участков или гаражей.

Первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в вою очередь, отметил, что практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены, либо внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с ошибкой. "Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту ошибку, владельцу нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате получается, что соседу тоже нужно делать межевание — и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на место", — объяснил Чаплин. Совет Федерации продлил "дачную амнистию" до марта 2026 года

Раньше была только одна возможность перемерить участок — заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже. Их цена за участок в шесть соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок — 1200 рублей.

Напомним, что в 2021 году Совет Федерации одобрил закон о продлении "дачной амнистии" еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Проект был внесен в Госдуму, чтобы позволить гражданам в упрощенном порядке оформить право собственности на дачные дома и другие жилые постройки