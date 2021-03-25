МОСКВА, 25 мар — РИА Недвижимость. В России по итогам 2020 года зафиксирован минимальный за последние десять лет объем ввода новых торговых центров – 604 тысячи квадратных метров арендопригодной площади (GLA), рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании Knight Frank. Инвестиции в российскую недвижимость в прошлом году выросли на 14%

"Преимущественно это объекты московского региона – 276 тысяч квадратных метров (45% общего объема ввода), на Санкт-Петербург приходится 100 тысяч квадратных метров (17%), на другие города – 228 тысяч квадратных метров (38%)", — сообщили в компании.

В частности, в Московской области предложение качественных торговых площадей за год пополнилось всего двумя новыми объектами совокупной арендопригодной площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Это минимальный результат за последние четыре года, отметили аналитики Knight Frank.

Фактически только треть из заявленных к открытию в 2020 году торговых центров введена в эксплуатацию. В связи с пандемией коронавируса ввод 70% анонсированных к открытию объектов был перенесен, но поскольку они находятся в высокой степени готовности, их выход на рынок ожидается в течение ближайших пяти лет, рассказали в компании.

В городах России за пределами столичного региона и Петербурга на фоне пандемии и экономического кризиса также наблюдается снижение фактического объема сданных торговых площадей: в 2020 году в эксплуатацию ввели десять торговых объектов суммарной арендопригодной площадью 228 тысяч квадратных метров. Это на 81% ниже заявленного объема и практически вдвое меньше аналогичного показателя 2019 года, подсчитали специалисты.

Общий объем предложения качественных торговых площадей в России, по данным Knight Frank, на конец года составил 29,1 миллиона квадратных метров, две трети которых приходится на региональный рынок. В новых торговых центрах доля пустующих площадей ожидается на уровне 40-50%. Лидерами по вводу нового предложения в прошлом году стали Уральский федеральный округ (68,7 тысячи "квадратов" GLA), Приволжский (64 тысячи "квадратов") и Северо-Западный (59,5 тысячи "квадратов" без учета Петербурга).

По словам директора департамента торговой недвижимости компании Евгении Хакбердиевой, состояние рынка торговой недвижимости регионов сейчас по большей части повторяет ключевые столичные тренды. Однако, несмотря на более жесткие в сравнении с Москвой противоэпидемические меры борьбы в ряде регионов, трафик в торговых центрах активно восстанавливается.

"Примечательно, что в тяжелый пандемийный год мы наблюдали ряд открытий крупных торговых центров, и они стали знаковыми и с точки зрения заполняемости, и с точки зрения привлекательности для посетителей. Мы уверены, что в ближайшие годы регионы, особенно Дальневосточный, Северо-Западный и Южный федеральные округа, будут в фокусе интереса рынка", — рассказала она.