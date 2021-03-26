МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Приобретение в России квартир для получения пассивного дохода от сдачи их в аренду больше не приносит желаемой прибыли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова основателя инвестиционной компании Realiste Алексея Гальцева. Юрист объяснил, как не переплачивать за ЖКХ

Эксперт отметил, что покупка жилья для сдачи в аренду может быть плохой идеей по ряду причин. "Во-первых, аренда не всегда обгоняет реальную инфляцию. Жилая рента на протяжении последних десяти лет только три года незначительно обгоняла инфляцию, коммерческая рента обгоняла инфляцию девять лет из десяти, но прямо сейчас ставки падают в обоих сегментах", — объяснил он.

Во-вторых, Гальцев напомнил, что вместе с покупкой недвижимости у гражданина появляются новые обязанности — нужно нести расходы на содержание и ремонт жилья. Помимо этого, скорее всего, придется решать проблемные вопросы с арендаторами квартиры и с соседями. Эксперт считает, что здесь стоит рассмотреть возможность нанять для себя управляющего, который и будет заниматься вопросами сдачи жилья в аренду, однако это имеет смысл только в том случае, если один владелец хочет сдавать как минимум пять-десять объектов недвижимости.