МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Минфин России внес в правительство проект постановления о распространении "Семейной ипотеки" под 6% на строительство частных домов, расширение этой программы позволит выдать кредиты для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 миллиардов рублей с первоначальным взносом от 15%, сообщило министерство. Регионы получат 3,5 миллиарда рублей на финансирование больниц

"Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", — приводится в сообщении комментарий замминистра финансов Алексея Моисеева.

Минфин внес соответствующий проект постановления в правительство. Предлагается внести изменения в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.