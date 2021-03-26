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https://1prime.ru/development/20210326/833325586.html
Минфин внес проект о расширении семейной ипотеки на частные дома
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Минфин России внес в правительство проект постановления о распространении "Семейной ипотеки" под 6% на строительство частных домов, расширение этой программы позволит выдать... ПРАЙМ, 26.03.2021
минфин рф, частные дома, ипотека, недвижимость, новости, госпроекты, экономика, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Минфин России внес в правительство проект постановления о распространении "Семейной ипотеки" под 6% на строительство частных домов, расширение этой программы позволит выдать кредиты для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 миллиардов рублей с первоначальным взносом от 15%, сообщило министерство.
"Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", — приводится в сообщении комментарий замминистра финансов Алексея Моисеева.
Минфин внес соответствующий проект постановления в правительство. Предлагается внести изменения в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.