МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Уже в текущем 2021 году в России будет запущена ипотека под строительство частных домов, пишет РИА Новости.

При этом в беседе с агентством вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что процентная ставка будет выше, чем обычно кредитуют покупку жилья.

Хуснуллин добавил, что после переговоров с Банком России решено выпустить такой ипотечный продукт.

Он добавил: финансирование этой кредитной программы "будет измеряться в десятках миллиардов".

Пока о точных цифрах он не сказал, но отметил, что в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих начать ипотечное кредитование индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что в ноябре прошлого 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение в срок до 1 июля 2021 года разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуального жилья.