2021-03-27T11:31:24+03:00
2021-03-27T11:31:24+03:00
2021-03-27T11:31:24+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210327/833335037.html
Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году
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Уже в текущем 2021 году в России будет запущена ипотека под строительство частных домов, пишет РИА Новости. При этом в беседе с агентством вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил,... ПРАЙМ, 27.03.2021
россия, жилье, ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Уже в текущем 2021 году в России будет запущена ипотека под строительство частных домов, пишет РИА Новости.
При этом в беседе с агентством вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что процентная ставка будет выше, чем обычно кредитуют покупку жилья.
Хуснуллин добавил, что после переговоров с Банком России решено выпустить такой ипотечный продукт.
Он добавил: финансирование этой кредитной программы "будет измеряться в десятках миллиардов".
Пока о точных цифрах он не сказал, но отметил, что в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих начать ипотечное кредитование индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что в ноябре прошлого 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение в срок до 1 июля 2021 года разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуального жилья.