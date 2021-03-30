МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 миллиона квадратных метров, что немного выше (на 143 тысячи "квадратов") показателя за 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера России Марата Хуснуллина. Минстрой допустил очередной рост цен на жилье в России

Из общего объема ввода многоквартирные дома составляют 42,4 миллиона "квадратов", а ИЖС – 39,8 миллиона, уточняется в нем.

Ранее Росстат сообщал о том, что в России по итогам 2020 года сдано 80,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 1,8% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Но затем данные были пересмотрены.

"Данные Росстата показывают, что за прошлый год рынок жилищного строительства даже немного вырос. Важно то, что мы смогли создать заделы на будущее, на 17% увеличив объёмы выдачи новых разрешений на строительство по сравнению с 2019 годом. Это позволит нам и дальше наращивать темпы строительства и двигаться к реализации плана по строительству 1 миллиарда квадратных метров современного и качественного жилья к 2030 году", – цитирует пресс-служба Хуснуллина.

В релизе добавляется, что по итогам 2020 года возросло и количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов по сравнению с 2019 годом, объем жилой площади по этим разрешениям составил 28,2 миллиона квадратных метров, что выше показателя 2019 года на 9,6%. А с начала 2021 года по 26 марта в России в общей сложности выдано 755 разрешений на строительство МКД суммарной жилой площадью 6,4 миллиона "квадратов". Суммарная площадь по выданным разрешениям на строительство возросла по сравнению с первым кварталом 2020 года на 37%.

Плановый показатель ввода по итогам 2021 года установлен на уровне 78 миллионов квадратных метров жилья, напоминается в релизе.

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