МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В 2021 году россияне могут столкнуться с острым ипотечным кризисом. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на мнение представителей рейтингового агентства по банковским рейтингам "Эксперт РА". Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

По оценкам аналитиков агентства, если в первом полугодии темпы ухудшения качества портфеля "с высокой вероятностью" будут сопоставимы с уровнем прошлого года (8-10-процентный прирост просрочки), то во втором полугодии "возможно более активное ее увеличение (на 12-15%) в связи с реализацией рисков по реструктурированным на фоне пандемии ссудам и окончанием послаблений Банка России по оценке качества розничных ссуд".

По прогнозам младшего директора агентства Екатерины Щурихиной, на конец 2021 года объем просрочки может достигнуть 90 миллиардов рублей. Тем не менее, опрошенные "Коммерсантом" банкиры рассчитывают сохранить качество ипотеки.

Ухудшения качества ипотечных ссуд в этом году ожидают и другие эксперты. Аналитик Moody's Мария Малюкова считает, что "это произойдет из-за того, что определенная часть реструктурированных кредитов станет проблемной". Основная причина — ухудшение способности обслуживания долга на фоне роста безработицы и продолжающееся падение доходов россиян. Реструктурированные ипотечные кредиты, по оценке Moody`s, составляют 3% портфеля. "Вероятно, что в итоге около 30-50% объема реструктурированных ссуд перейдут в категорию проблемных (около 82-137 миллиардов рублей)",- отметила она.