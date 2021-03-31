МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилую недвижимость в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank.

Согласно его оценкам, Москва заняла седьмое место: за год стоимость жилья в городе увеличилась на 21,1%. Столица России резко поднялась в списке — сразу на 62 строчки: в конце 2019 года она была только 69-й, а прирост цены составил тогда 4% год к году. Россияне скупили элитную недвижимость в Сочи

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова пояснила, что в течение всего 2020 года в Москве рост цен поддерживался активным спросом, который не останавливался даже во время карантина в марте-мае. "Особенно заметным рост цен стал во втором полугодии: ограничения начали снимать, и реализовался отложенный спрос", отметила она. Широкова уверена, что процессу удорожания недвижимости способствовали также и такие факторы, как снижение ключевой ставки, доступность ипотеки и падение ставок по вкладам в банках. Она прогнозирует продолжение роста цен и в 2021 году.

В топ-10 вошел еще один российский город — Санкт-Петербург, сохранивший за собой пятое место. Жилая недвижимость в Петербурге подорожала за год на 25,4% против 12,4% в четвертом квартале 2019 года. Гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков считает, что рост цен вызвало сокращение объема предложения: строить объективно стали меньше.

Другой причиной он называет — тоже высокий спрос, который подогрели тревожные кризисные опасения горожан, полагает Пашков. Такой дисбаланс и привел к увеличению цен, отметил он.

"Особенно положительная динамика в российской столице стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам", — добавляется в сообщении.