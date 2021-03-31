МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В различных сделках с недвижимостью нельзя полностью ручаться за добросовестность покупателя, однако минимизировать риски, связанные с дальнейшим расторжением договора или признанием сделки недействительной, вполне возможно. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на комментарий гендиректора юридической компании "Достигация" Артёма Баранова. Назван необычный способ сэкономить на покупке квартиры

Один из основных советов, которые дал Баранов — это не соглашаться на выплату стоимости квартиры или дома в рассрочку.

"Все деньги вы должны получить сразу после перехода права собственности на покупателя. Кредитные обязательства самого покупателя при этом вас никак не касаются", — подчеркнул юрист.

Помимо этого, Баранов отметил, что продавцу важно увидеть "живые" деньги еще перед сделкой. Для этого можно воспользоваться аккредитивом или банковской ячейкой, где деньги будут храниться до завершения сделки.

Юрист отметил, что "для получения денежных средств вы всего лишь должны предъявить выписку ЕГРН, где значится ФИО нового собственника (или дополнительные документы по вашей договоренности с покупателем). Все справедливо. В день Х покупатель становится официально собственником объекта, а вы забираете свои деньги".

Также Баранов порекомендовал продавцам недвижимости перед сделкой проверять покупателей на отсутствие признаков банкротства — как у самого покупателя, как и у супруги. Для этого нужно проанализировать исполнительные производства на покупателя и судебные дела с его участием. Эксперт рассказал, кого могут вселить в квартиру без вашего согласия

"Все вышеуказанные данные находятся в открытом доступе. Сделки, совершенные человеком в предбанкротном состоянии, могут быть признаны в дальнейшем недействительными судом, даже с учетом того, что будущий банкрот не отчуждал имущество, а наоборот, приобретал", — добавил Баранов.

Юрист также посоветовал запастись согласием супруга покупателя на совершение сделки, чтобы позднее ее нельзя было оспорить.