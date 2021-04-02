МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Выгоднее всего в 2021 году вкладываться в следующие виды недвижимости: квартиры в центральных локациях городов с развитым туризмом, склады, кладовые, а также помещения под стрит-ритейл, рассказал РИА Недвижимость руководитель фонда коллективных инвестиций "Рентавед" Руслан Сухий. Россияне скупили элитную недвижимость в Сочи

По его словам, пандемия COVID-19 привела к тому, что некоторые сегменты рынка инвестиций в недвижимость серьезно потеряли в ликвидности, а отдельные форматы, наоборот, стали едва ли не самыми востребованными и доходными.

"Так, в текущих условиях, на мой взгляд, самыми привлекательными и надежными сегментами для вложения средств являются квартиры в топовых локациях, где есть дефицит жилья, а также складские объекты и торговые помещения формата стрит-ритейл с хорошим пешеходным или автомобильным трафиком", — уточнил Сухий.

Квартира в хорошей локации в туристически привлекательном городе станет выгодной инвестицией за счет возможности посуточной сдачи в аренду, объяснил он, а склады – это сегмент, который показал наибольшую устойчивость в непростое для коммерческой недвижимости время. "Сейчас на склады огромный спрос. Востребованы как большие, так и небольшие форматы, расположенные в черте крупных городов. Вакансия в сегменте сейчас минимальная – около 2%", — сообщил глава фонда.

Новым перспективным активом эксперт назвал кладовые для хранения личных вещей. По его словам, этот формат сейчас очень востребован у жителей мегаполисов, живущих в малогабаритных квартирах, где негде хранить вещи. Инвестор может приобрести нежилое помещение в большом жилом комплексе на первом этаже со входом со двора и поделить его на мини-кладовки. Эффективность тут достигается за счет того, что кладовки делаются в несколько ярусов, что кратно увеличивает его арендопригодную площадь, пояснил Сухий.

"В Москве такое подвальное помещение площадью 50 квадратных метров обойдется инвестору в 3 миллиона рублей, еще порядка 500 тысяч рублей потребуется на ремонт. Сдача в аренду подобного склада будет приносить примерно 35 тысяч рублей ежемесячного дохода. Таким образом, доходность инвестиций в покупку небольшого склада составит 12%", — заключил он.