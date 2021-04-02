МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как проверить квартиру перед покупкой. Цены на "вторичку" в Москве и Петербурге сбавили темпы роста

"В первую очередь покупателям стоит учитывать, что продавать недвижимость может только собственник. Выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) помогает проверить сведения об объекте перед сделкой. Документ содержит актуальную информацию как об объекте, так и о владельце, что позволяет подтвердить право собственности на любой тип недвижимости, а также отсутствие обременений, правопритязаний или прав требования на дату ее выдачи", — говорится в сообщении ведомства.

Также актуальна будет и информация о переходе прав на объект недвижимости — история смены владельцев квартиры на основании конкретных документов. Кроме того, перед покупкой необходимо внимательно изучить историю перехода прав на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником, добавляется в нем.

Информацию о правах на такие объекты можно получить в уполномоченном органе или организации, осуществлявшей регистрацию прав в субъектах Российской Федерации до указанной даты. Эксперт назвал недвижимость, на которой можно заработать в 2021 году

Особо внимательно нужно отнестись к сделке в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по нотариальной доверенности, поскольку такая схема наиболее распространена среди мошенников. Покупатели могут проверить подлинность доверенности продавца на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, указывается в сообщении.

Прежде чем приступить к заключению сделки, покупателям следует выяснить, не имеют ли квартира или дом обременение правами третьих лиц. В частности, не сдана ли недвижимость в аренду, не находится ли в залоге, под арестом или в ренте, не является ли предметом судебного разбирательства. Вся информация о зарегистрированных ограничениях, обременениях недвижимости содержится в ЕГРН, поэтому покупателям лучше перестраховаться и самим заказать выписку из реестра об интересующем объекте недвижимости.

Также покупателям следует обратить особое внимание на законность перепланировки, если собственники жилья ее делали. Для этого надо изучить технический паспорт квартиры. Согласно Жилищному кодексу, переустройства и перепланировки требуют согласования с органом местного самоуправления и за их самовольное выполнение предусмотрена административная ответственность, добавляется в релизе.

Кроме того, покупателям также рекомендуется проверить наличие либо отсутствие задолженности за коммунальные услуги по приобретаемой квартире. Чтобы удостовериться в отсутствии задолженностей, покупателям следует запросить у продавца справку из управляющей компании и оплаченные квитанции за последний месяц, говорится в нем.