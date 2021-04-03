МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. В 2021 году цены на объекты первичного и вторичного рынка недвижимости вырастут на 7-10%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова руководителя пресс-службы федеральной компании "Этажи" Ивана Камельских. Эксперт объяснил, как разделить ипотеку после развода

"Если ЦБ повысит ключевую ставку, вырастут и процентные ставки по ипотеке. Плюс отменят льготную ипотеку с 1 июня. Это немного лихорадит рынок и создает ажиотаж. В первом полугодии в новостройках цены вырастут на 5-7%, наибольший спрос ожидается в апреле-мае. Во втором полугодии рост цен замедлится, спрос будет ниже из-за увеличения доли предложений. Цена сильнее всего упадет в октябре-ноябре. Застройщики могут вводить предложения и дополнительные скидки на те объекты, которые пользуются меньшей популярностью", — отметил он.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков согласился с тем, что в 2021 году стоимость недвижимости повысится. В разговоре с URA.RU он пояснил, что повышение ожидается на уровне инфляции.

"Предпосылок к падению цен в 2021 году нет никаких. Только если будет существенное экономическое изменение, такое, как рост доллара или резкое сокращение доходов граждан. Для снижения стоимости в стране должен отсутствовать спрос на недвижимость и одновременно присутствовать высокое предложение от застройщиков. Но сейчас такого не наблюдается, поэтому рост цен на недвижимость в 2021 году произойдет на 10%. Повышение на уровне инфляции — это адекватно нынешней экономической ситуации", — резюмировал он.