МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год в России существенно выросли цены на недвижимость, а вот когда стоит покупать жилье в этом году — пишет РБК. Что будет с рублем на грядущей неделе

Прошлый год принес рост цен и на первичном рынке жилья, и на вторичке. Многие россияне стремились спасти деньги, реагируя на падение курса национальной валюты.

В частности, по данным Knight Frank, в 2020 году цены на первичном рынке Москвы выросли на 16,2%. В 2019 году рост был на 11%, в 2018 году — 8%.

На это повлияли

программа льготной ипотеки,



снижение доходности депозитов,



волатильность курса рубля.



Все эти факторы сказались на повышении спроса и стали причиной роста цен на жилье.

По мнению экспертов, вложения в недвижимость не слишком прибыльны, зато надежны: рынок жилья в России менее волатилен, чем фондовый. Он в меньшей степени зависит от динамики курсов валют.

ЧТО ГОД ТЕКУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Как рассказал председатель совета директоров "Базис Инвестмент Компани", экс-совладельцей "Миэль-Недвижимости" Дмитрий Лебедев, в стране наступил период многолетнего роста стоимости недвижимости. Что будет дальше с льготной ипотекой в России?

"Начиная с 2008 года жилая недвижимость была фактически в стагнации, но теперь этот период закончился, и детонатором стала пандемия. Ценность недвижимости в глазах людей вернулась: оказалось, что в современном мире сложно без больших квартир и домов. Если в предыдущие кризисы цены на недвижимость страдали, то в этом, напротив, стали бенефициаром. Сказался огромный отложенный спрос, который формировался все эти годы из-за стагнации и негативных новостей на рынке недвижимости. И он не будет удовлетворен в ближайшие годы: у нас просто мало недвижимости, ее должно быть значительно больше, мы проигрываем многим странам в количестве квадратных метров на человека", — отметил он.

Лебедев добавил, что рост цен на нефть и высокие инфляционные ожидания привели к тому, что жилье сейчас покупают не только для того, чтобы жить в нем, но и для инвестиций.

"Особых альтернатив нет, хранить деньги в банке в последнее время моветон — там просто теряешь их", — добавил он и спрогнозировал, что в 2021 году средний рост стоимости недвижимости составит 20% в рублях.

В свою очередь директор по поддержке риэлторского бизнеса "Миэль" Юлия Федулаева рассказала, что в столице цены на недвижимость находятся на пике. В будущем их рост будет замедляться, но резкого удешевления ждать не стоит.

"Существенных изменений в стоимости квартир мы не ждем, скорее, увеличится период экспозиции. В ближайшие полгода на стоимость жилья будет влиять объем предложения: после прошлогоднего вымывания он постепенно восстанавливается, в феврале объемы прибавились на 10% по отношению к декабрю 2020-январю 2021. Это даже чуть быстрее, чем мы ожидали", — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что на первичный рынок ключевое влияние окажут меры по господдержке льготной ипотеки, а также то, в каком виде эти программы будут реализованы после 1 июля.

Если в отдельных регионах останется льготная ставка, то спрос на московское жилье, вероятною, будет ровным или понизится. Также не исключено, что спрос переместится в регионы.