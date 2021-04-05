МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Спрос на вторичную недвижимость в России за последний год вырос на 13% в годовом выражении, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов "Авито Недвижимость". Эксперт назвал способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Всплеск интереса к "вторичке" произошел вслед за ростом покупок на первичном рынке жилья.

Растущий интерес покупателей привел к тому, что объем предложения продолжил сокращаться. Этот показатель снизился в среднем на 5% за I квартал и на 16% — за год.

В среднем по России в первом квартале можно было купить квартиру на "вторичке" по цене метра в 63,4 тысячи рублей.