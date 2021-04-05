2021-04-05T10:22:00+03:00
2021-04-05T10:23:20+03:00
2021-04-05T10:22:00+03:00
2021
https://1prime.ru/development/20210405/833390343.html
За год спрос на вторичную недвижимость в России резко вырос
Недвижимость
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спрос на вторичную недвижимость в России за последний год вырос на 13% в годовом выражении, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов "Авито Недвижимость". Всплеск интереса... ПРАЙМ, 05.04.2021
квартиры, жилье, недвижимость, россия, недвижимость, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83320/70/833207014.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83320/70/833207014.jpg
https://1prime.ru/images/83320/70/833207013.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83320/70/833207013.jpg
https://1prime.ru/images/83320/70/833207001.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83320/70/833207001.jpg
https://1prime.ru/health/20210405/833389449.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Спрос на вторичную недвижимость в России за последний год вырос на 13% в годовом выражении, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов "Авито Недвижимость".
Всплеск интереса к "вторичке" произошел вслед за ростом покупок на первичном рынке жилья.
Растущий интерес покупателей привел к тому, что объем предложения продолжил сокращаться. Этот показатель снизился в среднем на 5% за I квартал и на 16% — за год.
В среднем по России в первом квартале можно было купить квартиру на "вторичке" по цене метра в 63,4 тысячи рублей.