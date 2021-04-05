МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Шатура и Рошаль возглавили список крупнейших городов около Москвы по уровню цен на вторичное жилье. Как сообщается на сайте аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости", именно здесь можно купить квартиру по цене в 44 тысячи рублей за квадратный метр.

Аналитики центра отмечают, что жилье по цене до 50 тысяч рублей за квадратный метр также можно купить в Кашире и Ожерелье: ценник фиксируется в 49,2 тысячи рублей за "квадрат".

В Волоколамске, Егорьевске и Куровском цена метра уже фиксируется в 50,4 тысячи рублей.

В Воскресенске — 51,5 тысячи.

Относительно недорогое жилье продают в Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Михнево, Можайске, Рузе, Тучково, Электростали, Электроуглях, Ногинске и Черноголовке. Здесь цена метра — ниже 66 тысяч рублей.

"Вторичный рынок Московского региона перегрет, но квартиры продолжают дорожать. Пусть и виртуально по большей части, так как обороты рынка сократились по сравнению с концом прошлого года", — отмечают в ИРН.

Дорожает в основном бюджетное жилье. Именно поэтому Новая Москва и Подмосковье все еще обгоняют "старую" Москву по темпам роста цен на жилье в многоквартирных домах.

В Новой Москве в первом квартале текущего 2021 года стоимость квартир выросла на 5,2% и составила 175 тысяч рублей за квадратный метр.

В среднем в Подмосковье на 5,3%, до 114,23 тысячи рублей.