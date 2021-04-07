МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. За январь-март текущего 2021 года в России аренда однокомнатных квартир подорожала на 4%, "двушки" подешевели на 1%, "трешки" стали доступнее на 6%.

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала "Мир квартир".

Аналитики изучили ставки аренды жилья в 70 российских городах с населением свыше 300 тысяч человек.

Итак, средние ставки в них составили:

14 тысяч рублей в месяц — за однокомнатную квартиру,

18 тысяч — за "двушку",

22,6 тысячи рублей в месяц за трехкомнатную.



При этом в Москве аренда квартир с одной и двумя комнатами хоть и немного, но подорожала — на 2% и 1,4% соответственно. "Трешки" подешевели более чем на 5%.

"Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды и в этом году. Огромное количество людей продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье или вовсе отказаться от него, вернувшись на жительство в родные места", — рассказали аналитики.

Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие лоты.

По прогнозу специалистов, арендные ставки продолжат падать до середины года: пока не ограничат или (в зависимости от региона) не отменят льготную ипотеку.

"Тогда люди перестанут столь активно покупать недвижимость в собственность, сокращая тем самым спрос на рынке аренды", — подытожили эксперты.