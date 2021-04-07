Аренда жилья подешевела в России
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. За январь-март текущего 2021 года в России аренда однокомнатных квартир подорожала на 4%, "двушки" подешевели на 1%, "трешки" стали доступнее на 6%.
Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала "Мир квартир".
Аналитики изучили ставки аренды жилья в 70 российских городах с населением свыше 300 тысяч человек.
Итак, средние ставки в них составили:
- 14 тысяч рублей в месяц — за однокомнатную квартиру,
- 18 тысяч — за "двушку",
- 22,6 тысячи рублей в месяц за трехкомнатную.
При этом в Москве аренда квартир с одной и двумя комнатами хоть и немного, но подорожала — на 2% и 1,4% соответственно. "Трешки" подешевели более чем на 5%.
"Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды и в этом году. Огромное количество людей продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье или вовсе отказаться от него, вернувшись на жительство в родные места", — рассказали аналитики.
Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие лоты.
По прогнозу специалистов, арендные ставки продолжат падать до середины года: пока не ограничат или (в зависимости от региона) не отменят льготную ипотеку.
"Тогда люди перестанут столь активно покупать недвижимость в собственность, сокращая тем самым спрос на рынке аренды", — подытожили эксперты.
https://1prime.ru/development/20210407/833409262.html