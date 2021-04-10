МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Россиянам рассказали о том, почему цены на жилье активно растут. Об этом рассказал в интервью РБК президент группы компаний "Интеко" Александр Николаев.

Он объяснил, что подорожание квадратного метра стало следствием комплекса причин.

Во-первых, это реформа строительной отрасли, рост себестоимости комплектующих и возможный сговор поставщиков. По мнению Николаева, на рост могло повлиять и введение эскроу-счетов, так как не все строительные компании успели перейти на новую схему финансирования с их помощью.

"Это не единственная, но одна из причин. Потом, мы почему-то все время говорим о росте стоимости квадратного метра, а, с другой стороны, забываем о росте себестоимости. Потому что у нас есть целый ряд товарных наименований, которые в горизонте предыдущих 12-24 месяцев выросли весьма и весьма существенно", — отметил Николаев и добавил, что в 2019 году арматура стоила 31 тысячу рублей за тонну, а сейчас — 58 тысяч рублей.

Рассказывая о причинах роста цен, эксперт также сослался на расследование Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которое еще не закончено. "Есть ли там искусственное завышение цен или нет, посмотрим, что результаты экспертизы покажут, но определенные признаки соответствующие усматриваются", — резюмировал он.