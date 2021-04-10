МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российские банки снижают ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках в надежде нарастить объемы выдач, пока эта программа действует, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости, и подтвердил эксперт. ВТБ снижает ставку до 5,8% по льготной ипотеке на новостройки

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%.

ВТБ сообщил, что с 9 апреля до 31 мая снижает ставку по этой госпрограмме до 5,8% годовых. Это уже второе снижение ставки – в сентябре прошлого года ВТБ уменьшил ее с 6,5% до 6,1%.

Ряд других банков также предлагают по этой программе ставку ниже 6,5%. Некоторые игроки улучшили свои условия в марте и начале апреля. Так, банк "Зенит" и Райффайзенбанк снизили свои ставки в марте до 5,99% и 5,89% соответственно. Хуснуллин: банки увеличили выдачу ипотеки в первом квартале года

"Уралсиб" улучшил условия по госпрограмме 1 апреля, минимальная ставка в банке — 5,75%. Промсвязьбанк в конце марта снизил ставку до 5,69% годовых, она будет действовать до 15 апреля.

При этом "Росбанк Дом" сообщил, что решение о дальнейшей судьбе ставок будет принимать исходя из динамики рынка и решений ЦБ по денежно-кредитным условиям. Сейчас в банке базовая ставка по льготной новостройке составляет 6,49%, для зарплатных клиентов — от 6,19%.

Крымский РНКБ утверждает, что с учетом всех возможных скидок и дисконтов ставка по данной программе может начинаться от 4,5%.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина объясняет тренд на снижение ставок на ипотеку в новостройках желанием банков нарастить портфель, пока на рынке есть активный спрос, поддерживаемый госпрограммой.

"Решение о продлении программы пока не принято, и вероятность ее завершения или существенного урезания высока", – заметила Щурихина. При таком сценарии, по прогнозу "Эксперт РА", объем выдач ипотеки в РФ в 2021 году составит 3,6-3,8 триллиона рублей против рекордного значения 2020-го в 4,3 триллиона рублей.