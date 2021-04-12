МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. О том, каковы причины резкого роста жилья и кто в этом виноват, было рассказано в новой статье на сайте аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).

По мнению аналитиков, стоимость жилья резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого "коронавирусного" кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов. "С приходом пандемии правительство и Центробанк предприняли ряд шагов, которые неизбежно должны были привести к подорожанию жилья за счет резкого увеличения спроса на него", — подчеркивают в ИРН. Эксперты рассказали, как выгодно погасить ипотеку

"С резким удешевлением ипотеки и падением доходности банковских вкладов копить стало совершенно невыгодно — надо было покупать, и как можно скорее, потому что так же резко пошли в рост и цены на жилье. Как следствие, произошла досрочная реализация спроса на недвижимость: те, кто планировал купить квартиру в перспективе нескольких лет, побежали покупать ее прямо сейчас", — объяснили они. К людям, приобретавшим жилье для себя, добавились так называемые инвесторы.

Аналитики придерживаются мнения, что рост цен на недвижимость никак не связан с увеличением стоимости стройматериалов и подорожанием рабочей силы из-за закрытия границ — по крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других состоятельных регионах, где уровень цен на жилье преимущественно зависит от баланса спроса и предложения. "Проверка ФАС с подорожанием жилья ничего сделать не сможет — оно уже произошло", — резюмируют они.