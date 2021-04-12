МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Сдавать квартиры в аренду вновь станет выгодно к началу осени 2021 года. Но сейчас окупаемость вклада в недвижимость крайне низка. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова члена Российской гильдии риелторов, эксперта рынка недвижимости и руководителя службы контроля качества "Релайт-Недвижимость" Константина Барсукова. Аренда жилья подешевела в России

"Они (издержки арендодателя) вообще никогда не покрывались. Окупаемость по аренде всегда очень низкая была. Сейчас ситуация такая, что квартиры выросли в цене по продаже, а аренда не выросла. Но, я думаю, она изменится к сентябрю. Сейчас все выйдут с пандемии, начнут приезжать, границы откроют, студентов выпустят из онлайн обучения в офлайн и все выровняется", — сказал риелтор.

Он отметил, что на сегодняшний день доход от сдачи квартиры в аренду составляет всего около 2%, хотя в обычных условиях это 4%.

Директор девелоперской компании "Сити-XXI век" Юрий Просвиров уверен, что если цены на купленное жилье в ближайшее время вырастут хотя бы на 10%, инвестицию можно считать оправданной уже сейчас. Это как минимум гарантирует сохранение вложенных денег.

"На мой взгляд, вложение в квартиру выгодно уже потому, что это вложение в реальный актив (если мы говорим о первичке). Если инвестор понимает, что приобретаемый актив вырастет за год в цене хотя бы на 10-15% — то такое вложение средств оправдано. Инвестиция с целью последующей сдачи квартиры в аренду выгодна только тогда, когда инвестор имеет несколько объектов для сдачи в аренду и занимается таким бизнесом профессионально", — предупредил Просвиров. Эксперты рассказали, как проверить квартиру перед покупкой

Директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев, в свою очередь, подчеркнул, что инвестору все же придется принять во внимание несколько факторов риска. Например, амортизация, чтобы по мере необходимости делать ремонт или закупать технику. "Выгода в любом случае будет больше, если издержки покрывают плату за ЖКХ и амортизацию", — объяснил экономист. Он считает, что спрос на аренду будет расти по мере восстановления экономики.