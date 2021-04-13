МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Московские застройщики не индексируют цены на квартиры, сделок на рынке этой весной стало значительно меньше, пишет Лента.ру со ссылкой на материалы ЦИАН. 

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Эксперты рассказали, как проверить квартиру перед покупкой

Средняя стоимость квадратного метра выросла лишь на 0,7%(по итогам марта). Еще зимой этот показатель составлял 3%. За первый квартал 2021 года  квадратный метр вырос более чем на 4% и стоит почти 200 тыс рублей.

"Во-первых, в апреле мы наблюдаем существенное ослабление рубля, что ведет к росту инвестиционных покупок с целью сохранения рублевых активов. Во-вторых, в России ускорилась годовая инфляция, что также стимулирует потенциальных покупателей фиксировать стоимость недвижимости. В-третьих, с большой вероятностью в Московском регионе откажутся от пролонгации льготной ипотеки, а с учетом возможного дальнейшего роста ключевой ставки ипотека на стандартных условиях подразумевает существенную переплату. Поэтому многие возьмут в ближайшие три месяца ипотеку, только чтобы успеть воспользоваться льготным предложением", — аргументируют эксперты.

Аналитики рассказали изданию, что новый взрывной рост спроса на жилую недвижимость в регионе придется на второй квартал 2021 года.

 

 