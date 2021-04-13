2021-04-13T12:19:45+03:00
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2021
https://1prime.ru/development/20210413/833451810.html
Московская недвижимость перестала расти в цене
Недвижимость
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Московские застройщики не индексируют цены на квартиры, сделок на рынке этой весной стало значительно меньше, пишет Лента.ру со ссылкой на материалы ЦИАН. Средняя стоимость... ПРАЙМ, 13.04.2021
инфляция, ключевая ставка, московский регион, недвижимость, рубль, ипотека, льготная ипотека, квартиры, недвижимость, новости, экономика, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Московские застройщики не индексируют цены на квартиры, сделок на рынке этой весной стало значительно меньше, пишет Лента.ру со ссылкой на материалы ЦИАН.
Средняя стоимость квадратного метра выросла лишь на 0,7%(по итогам марта). Еще зимой этот показатель составлял 3%. За первый квартал 2021 года квадратный метр вырос более чем на 4% и стоит почти 200 тыс рублей.
"Во-первых, в апреле мы наблюдаем существенное ослабление рубля, что ведет к росту инвестиционных покупок с целью сохранения рублевых активов. Во-вторых, в России ускорилась годовая инфляция, что также стимулирует потенциальных покупателей фиксировать стоимость недвижимости. В-третьих, с большой вероятностью в Московском регионе откажутся от пролонгации льготной ипотеки, а с учетом возможного дальнейшего роста ключевой ставки ипотека на стандартных условиях подразумевает существенную переплату. Поэтому многие возьмут в ближайшие три месяца ипотеку, только чтобы успеть воспользоваться льготным предложением", — аргументируют эксперты.
Аналитики рассказали изданию, что новый взрывной рост спроса на жилую недвижимость в регионе придется на второй квартал 2021 года.