МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин рассказал, почему сейчас — идеальное время для покупки жилья.

Он отметил, что продление программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых не вызовет роста цен на жилье в стране. Это связано с достаточным количеством предложения на рынке в обозримом будущем.

Напомним, что кабмин запустил программу льготной ипотеки на первичный рынок жилья в рамках антикризисных мер весной прошлого 2020 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин уже заявлял, что федеральные власти совместно с Банком России до 1 июля текущего года примут решение по дальнейшей судьбе этой программы: в каждом регионе будет использоваться дифференцированный подход, с учетом ситуации.

Стасишин отметил, что Минстрой полностью поддерживает продление ипотечной программы.

"Если сегодня в стройке около 92 миллионов квадратных метров, по которым есть проектные декларации, то количество разрешений на строительство у нас превышает 140 миллионов квадратных метров. Это именно тот задел, который позволяет нам спокойно говорить о том, что не будет дефицита предложения в будущем при продлении на тех или иных условиях льготной программы, способного привести к удорожанию стоимости квадратного метра", — заявил он в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране сформировалось достойное "ипотечное меню" по части различных программ, в том числе:

кредиты для молодых семей,

сельская ипотека,

дальневосточная жилищная программа.

"Сегодня самое время покупать квартиры на первичном рынке с использованием льготных программ", — подытожил чиновник.