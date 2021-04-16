МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье, туда войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В пятницу Хуснуллин провел совещание по росту цен на жилье. По словам вице-премьера, анализ ситуации показал, что ключевое влияние на их рост оказывают следующие факторы: подорожание строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия коронавируса, переход на проектное финансирование.

"Могу сказать, что по тем же строительным материалам ситуация непростая, кроме роста цен на жилье, это может привести к росту цен по госконтрактам. То же самое и с рабочей силой: я посещаю много регионов и везде мне говорят о том, что людей не хватает. Это вот та информация, которая есть у нас сейчас, но мы просим вас собрать детально по всем регионам, чтобы иметь объективную картину по всей стране" — обратился вице-премьер к представителям ФАС. Кремль объяснил приостановку авиасообщения с Турцией

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в свою очередь отметил, что в целом рынок жилищного строительства "достаточно конкурентный, и случаи картельных сговоров встречаются не часто". Тем не менее, добавил он, ФАС проведет всестороннюю детальную проверку, дабы определить все причины роста цен на жилье.

"В завершение совещания Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы", — отметили в пресс-службе Хуснуллина.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации его посланий Федеральному собранию в 2019-2020 годах заявил, что в РФ зафиксирован существенный рост цен на жилье, в среднем на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии — 30%. Глава государства призвал ФАС обратить на это внимание.