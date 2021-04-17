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Эксперты подсчитали стоимость аренды загородных домов этим летом
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Из-за ограничений авиасообщения в Турцию и ситуации с пандемией, цены на аренду загородной недвижимости могут подскочить этим летом, пишут "Известия". Опрошенные изданием эксперты... ПРАЙМ, 17.04.2021
недвижимость, новости, бизнес, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Из-за ограничений авиасообщения в Турцию и ситуации с пандемией, цены на аренду загородной недвижимости могут подскочить этим летом, пишут "Известия".
Опрошенные изданием эксперты по-разному оценивают спрос на аренду дач в летний сезон. Аналитики "Циан" ожидают роста ставок долгосрочной аренды еще на 2–4% к июню. А если ограничения с Турцией не снимут после 1 июня, то арендные ставки продолжат расти. Президент Ассоциации консалтинговых компаний (АСКОНКО) Владимир Сократилин убежден, что в Ленинградской области стоимость аренды современного дома на лето в сравнении с летом прошлого года может вырасти на десятки процентов.
"Если популярные зарубежные направления будут закрыты, то можно ожидать роста цен в несколько раз. Цены на аренду загородной (дачной) недвижимости в окрестностях больших городов будут во всех сегментах рынка расти. Вслед за скачкообразным ростом спроса в дорогих сегментах рынка можно ожидать роста цен в несколько раз", — цитирует аналитика издание.