МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Из-за ограничений авиасообщения в Турцию и ситуации с пандемией, цены на аренду загородной недвижимости могут подскочить этим летом, пишут "Известия".

Опрошенные изданием эксперты по-разному оценивают спрос на аренду дач в летний сезон. Аналитики "Циан" ожидают роста ставок долгосрочной аренды еще на 2–4% к июню. А если ограничения с Турцией не снимут после 1 июня, то арендные ставки продолжат расти. Президент Ассоциации консалтинговых компаний (АСКОНКО) Владимир Сократилин убежден, что в Ленинградской области стоимость аренды современного дома на лето в сравнении с летом прошлого года может вырасти на десятки процентов.

"Если популярные зарубежные направления будут закрыты, то можно ожидать роста цен в несколько раз. Цены на аренду загородной (дачной) недвижимости в окрестностях больших городов будут во всех сегментах рынка расти. Вслед за скачкообразным ростом спроса в дорогих сегментах рынка можно ожидать роста цен в несколько раз", — цитирует аналитика издание.