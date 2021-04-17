МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Прошлый 2020 год дал владельцем загородных дач неплохо заработать: из-за введенной в стране самоизоляции многие хотели снять дом. Эксперты дали впечатляющий прогноз по курсу рубля в начале лета

Как пишет "Российская газета", не смотря на то, что ажиотажный спрос закончился, есть способы выгодно сдать дачу и сейчас.

Обычно загородная аренда — сезонная, с мая по октябрь. По данным портала "Мир квартир", за летний период владелец дома в Московской области получает доход в 360 тысяч рублей в среднем. Годовой доход — может быть в два раза больше. Это происходит за счет новогодних праздников: те же дачи стоят 55-65 тысяч рублей в сутки.

Если у владельца дачи получается организовать полную загрузку на зимние каникулы, то это — 400 тысяч рублей.

Итого, в среднем дача в Подмосковье может принести владельцу порядка 750 тысяч рублей в год.

Закрытые границы поддерживают достаточно высокий спрос на дачи: поиск "отпускных" вариантов уже начался, и как минимум на майские праздники загородные дома станут для многих альтернативой дальней поездке. Однако, в отличие от прошлого года, открыт российский юг.

"Раньше подавляющее большинство арендаторов искали относительно новые дома со всеми удобствами в 50-километровой зоне от крупных городов. Сегодня своего клиента может найти даже бревенчатый деревенский дом. Элитные дома раньше преимущественно сдавались посуточно на новогодние и майские праздники, сейчас набирает обороты аренда на целый сезон", — ссылается издание на директора управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анну Раджабову.

Но при всех плюсах не стоит покупать дачу специально для аренды: срок окупаемости очень большой, а загородный ажиотаж может быстро закончиться.

"Долгие годы сегмент загородного подмосковного жилья находился в упадке — спрос был низким как на приобретение, так и на аренду. И только в 2020 году чрезвычайные обстоятельства заставили людей отправиться за город. Однако сложно предположить, устойчивым ли будет этот тренд", — пояснила замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.