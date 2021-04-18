2021-04-18T09:17:42+03:00
2021-04-18T09:17:42+03:00
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Российским дачникам стала доступная новая льгота
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Хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской... ПРАЙМ, 18.04.2021
льготы, дача, недвижимость, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Хозяева садовых участков смогут частично компенсировать строительство дома на своей дачной земле. Об этом сообщается в официальном письме Министерства финансов Российской Федерации.
В министерстве отметили, что рассчитывать на льготу могут только владельцы дач, на которых размещены жилые дома. Постройка обязательно должна быть оформлена в собственность. В ведомстве добавили, что льгота будет распространяться на дома, зарегистрированные в собственность только в 2019 году или позже.
Затраты на возведение такой недвижимости дачник имеет право указать в составе имущественного вычета по НДФЛ. Налоговая льгота составит 13% от потраченной суммы, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Максимальный вычет, который вернется на счет владельца садового участка составит 260 тысяч рублей.
Согласно прогнозам риелторов, при таких условиях начнется резкий рост цен на покупку дачных участков, также поспособствуют большому спросу на загородную недвижимость и продолжающиеся ограничения из-за пандемии COVID-19.