МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Льготная ипотека для семей с детьми будет распространена на строительство жилого дома, предварительно ей смогут воспользоваться 20 тысяч семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Названа категория россиян, которым отказывают в ипотеке

"Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Как позже уточнили в пресс-службе кабмина, теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть земельный участок. Эксперты рассказали, когда банки не могут поднимать ставки по ипотеке

Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 миллионов рублей, для других территорий – 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Как уточняется в сообщении, предполагается, что дополнительно будет выдано более 20 тысяч кредитов на сумму около 79 миллиардов рублей. Площадь построенного на эти деньги жилья может составить 2,8 миллиона квадратных метров.