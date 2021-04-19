МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Из-за низких ставок по ипотеке в России возник дефицит объектов на рынке недвижимости. Но даже после отмены государственной программы цены продолжат расти. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на комментарий вице-президента общественной организации "Опора России", руководителя направления "Строительство и ЖКХ" Евгения Шлеменков. Названа категория россиян, которым отказывают в ипотеке

"Ситуация меняется очень быстро, скорее всего, цены на недвижимость вырастут, даже если ставки по ипотеке будут невысокими. Обслуживать ее будет достаточно сложно, в силу того, что покупка квартир обойдется дороже. Удорожание связано с тем, что спрос превышает предложение, ведь ипотека стала более доступна. Так что если у человека сегодняшний день есть возможность улучшить жилищные условия, лучше взять ипотеку сейчас", — отметил специалист.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в свою очередь, сказала, что ставки по ипотеке и, соответственно, конечная стоимость квартиры вырастут, но не из-за отмены государственной программы, а из-за повышения ключевой ставки.

"После отмены льготной ипотеки ставки вырастут, но они растут уже сейчас из-за повышения ключевой ставки. Не исключено, что она повысится до 5 (на сегодняшний день — 4,5). Вслед за ней вырастет и ипотечная ставка. Если доходы позволяют оплачивать ипотеку по нынешней ставке, лучше брать ее сейчас", — уточнила эксперт.