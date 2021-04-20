МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В первом квартале 2021-го количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

В прошлом месяце россияне получили 161 тысячу жилищных кредитов — на 26% больше, чем в марте 2020-го, подсчитали эксперты. Но в целом ипотечный бум явно пошел на спад: аналитики отмечают, что темпы роста объемов кредитования в первом квартале замедлились по сравнению со второй половиной прошлого года. Специалисты объясняют, что в основном это связано с тем, что россияне досрочно реализовали спрос на ипотечные кредиты, а также с ростом цен на недвижимость. "При этом благодаря низким ставкам и еще действующей программе льготной ипотеки выдачи продолжают быть высокими", — добавляют они.

По данным ОКБ, за первый квартал наиболее ощутимо увеличились выдачи ипотеки в Оренбургской области (плюс 32% в годовом исчислении), Алтайском крае и Кемеровской области (плюс 33%), Удмуртской Республике (плюс 39%) и Тюменской области (плюс 42%). В Москве рост составил 20%, в Санкт-Петербурге — 3%.