МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Проблема обманутых дольщиков в России осталась в прошлом после внедрения проектного финансирования с использованием эскроу-счетов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Ипотечный бум в России идет на спад

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.

"Мы сейчас уже видим проблему обманутых дольщиков… Это наш долг перед гражданами, безусловно. Но и это проблема, которая по своей сути осталось в прошлом. То есть мы должны гражданам за те проблемы, которые были в прошлом", — заявил Моисеев, выступая на круглом столе в Госдуме по переходу на проектное финансирование деятельности застройщиков.

Он отметил, что в России достаточно успешно работает Фонд защиты прав дольщиков. Получателям маткапитала упростили доступ к рефинансированию ипотеки

В начале апреля глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев заявил о риске появления в России 25 тысяч обманутых граждан в ближайшие 2-2,5 года, добавив, что только с начала текущего года в стране было зарегистрировано около 5 тысяч новых обманутых дольщиков.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что в стране нет новых обманутых дольщиков.