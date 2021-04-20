МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программу льготной сельской ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в сфере деревянного домостроения. Получателям маткапитала упростили доступ к рефинансированию ипотеки

"Льготная программа сельской ипотеки стала сверхпопулярной, за год свои жилищные условия улучшили 45 тысяч семей", — сказала спикер во вторник в ходе встречи с работниками социальной сферы села.

Вместе с тем Матвиенко отметила, что не все могут воспользоваться этой программой, нужно подумать о дополнительных мерах поддержки, в том числе "направленных на поддержку ИЖС (индивидуального жилищного строительства), включающую деревянное домостроение".

Спикер СФ сообщила, что это предложение законодателей поддержал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Надеемся, что министерство внесет необходимые нормативные акты", — сказала она.

Матвиенко сообщила, что программа была выполнена на 97%, и высказалась за увеличение ее финансирования. По мнению законодателей, важно, чтобы сэкономленные средства, а это миллиарды рублей, не возвращались в бюджет, а резервировались.