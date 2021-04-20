МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ввод жилья в России за первый квартал 2021 года составил 17,8 миллиона квадратных метров, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минстроя России.

При этом в марте введено 6,6 миллиона "квадратов" жилья, что на 20% больше, чем в марте 2020 года, отмечается в нем.

Всего в первом квартале 2021 года возведено 1,7 тысячи многоквартирных домов, и 72,2 тысячи жилых домов построено населением. Из них в марте введено 622 многоквартирных домов и 27,7 тысячи объектов ИЖС, указывается в релизе.

"По данными Росстата, в первом квартале в целом по стране введено на 15% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Мы видим позитивную тенденцию и по количеству выданных разрешений на строительство, что говорит о том, что застройщики готовы начинать новые проекты, а значит будет увеличиваться объем предложения на рынке, что является ключевым фактором увеличения доступности жилья для россиян", – цитирует пресс-служба вице-премьера России Марата Хуснуллина.

В 2020 году итоговый показатель ввода жилья на территории России составил 82,2 миллиона квадратных метров, что немного выше (на 143 тысячи "квадратов") показателя за 2019 год.