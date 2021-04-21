МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский миллиардер Игорь Рыбаков снова обрушился с критикой на ипотеку. Он считает, что россиянам ни в коем случае не стоит влезать в долги. Видео о минусах жилищного кредитования эксперт опубликовал на своем YouTube-канале.

Рыбаков отметил, что "сейчас реально очень многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Причем эта реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Она пишет нам о довольных домашних хозяйствах: вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье… Да нету у них своего жилья! У них есть долг до смерти". Российские банки готовы расширить льготную ипотеку для семей с детьми

По мнению бизнесмена, "квартира в ипотеку невыгодна, потому что нет никакой квартиры — все, что есть у тебя, это долг долгосрочный перед банком — внимание — под плавающую ставку". Рыбаков отметил, что банки вправе менять ставки, и даже если взять кредит под низкий процент, в будущем он может быть увеличен. "Ты читал договор? Почитай, ты удивишься. Это называется глупая глупость. Не берите займы, деньги — ни у кого. Вы берете себе петлю на шею", — подчеркнул он.

Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, подчеркнул миллиардер. "Тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будет сдавать в аренду, они пыль сосут за копейки, — отметил он. — Ты вроде имеешь актив, ты рассчитывал, что он будет давать 2% от стоимости квартиры в год. А он дает 1%, полпроцента. Хорошо, если ты не теряешь деньги". Эксперты рассказали, как выгодно погасить ипотеку

Рыбаков посоветовал россиянам "выбирать решение, которое содержит максимальную степень свободы для вас". "Если вы идете в ипотечный кредит, вы всю свою жизнь ставите на кон банку. В этом основная проблема и недопонимание людей, что вместо свободы и маневра, которые у вас есть, вы теперь имеете одну дорожку — носить то, что вы зарабатываете, в банк. Остановитесь, это не наш выбор. Мы выбираем все и сразу, а не вот этот выбор, чтобы стать тюремной крысой", — резюмировал предприниматель.