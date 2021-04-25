МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ажиотажный спрос, как и рост цен на вторичном рынке недвижимости, сменился стагнацией. Газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка пишет, что заметного роста средних цен за минувший месяц не замечен. Россиянам рассказали, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями

При этом шансов для ощутимого роста цены квадратного метра у продавцов немного. Это объясняется тем, что волна повышенного спроса сошла на нет. Вслед за этим объем предложения на рынке жилья постепенно начал увеличиваться.

Дополнительно скорректировать спрос на квартиры может переход Банка России к политике постепенного увеличения ключевой ставки (которая в пятницу, 23 апреля, была повышена до 5%).

Итак, средняя стоимость квадратного метра на "вторичке" в крупнейших городах России в апреле достигла отметки в 89,8 тысячи рублей. Рост — 1,2% относительно марта и на 16,5% по сравнению с апрелем прошлого 2020 года, отмечает ЦИАН. Агентство констатирует: рынок перешел к стагнации. Ни в одном из 16 рассматриваемых городов за апрель 2021 года цены не выросли более чем на 2%.

Как оценивает компания "Этажи", в среднем по России вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год. Это 70,13 тысячи рублей за квадрат.

По оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке России сейчас стоит 67,2 тысячи рублей за 1 кв. м. За год прост составил 22%.