МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В России растет спрос на "банкротные" квартиры, то есть на жилье, выставленное на торги из-за разорения прежнего владельца. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарий эксперта по рынку недвижимости Москвы Вадима Зайкова. По его оценке, купить залоговую квартиру можно с 30-процентной скидкой от рыночной цены. Адвокат рассказал, когда в вашу квартиру могут подселить чужаков

Он рассказал, что в первом квартале 2021-го интерес к арестованным квартирам в Москве вырос на треть по сравнению с показателями начала 2020-го. Граждане все чаще выбирают такой способ решения квартирного вопроса из-за резкого роста цен на жилье, пояснил Зайков. "Вторым фактором является развитие и популяризация интернет-площадок по торговле арестованным имуществом. Конечные покупатели предпочитают приобрести квартиру пусть с некоторыми проблемами, но дешевле рыночной стоимости", — указал эксперт.

Помимо этого, Зайков подчеркнул, что "риски при приобретении подобных объектов минимальны, однако по каждому лоту надо проводить экспертизу, смотреть первичные документы и на самого должника".