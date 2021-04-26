2021-04-26T09:22:04+03:00
2021-04-26T09:22:04+03:00
2021-04-26T09:22:04+03:00
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Россиянам рассказали о том, как купить квартиру со скидкой в 30%
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В России растет спрос на "банкротные" квартиры, то есть на жилье, выставленное на торги из-за разорения прежнего владельца. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарий... ПРАЙМ, 26.04.2021
квартиры, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В России растет спрос на "банкротные" квартиры, то есть на жилье, выставленное на торги из-за разорения прежнего владельца. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарий эксперта по рынку недвижимости Москвы Вадима Зайкова. По его оценке, купить залоговую квартиру можно с 30-процентной скидкой от рыночной цены.
Он рассказал, что в первом квартале 2021-го интерес к арестованным квартирам в Москве вырос на треть по сравнению с показателями начала 2020-го. Граждане все чаще выбирают такой способ решения квартирного вопроса из-за резкого роста цен на жилье, пояснил Зайков. "Вторым фактором является развитие и популяризация интернет-площадок по торговле арестованным имуществом. Конечные покупатели предпочитают приобрести квартиру пусть с некоторыми проблемами, но дешевле рыночной стоимости", — указал эксперт.
Помимо этого, Зайков подчеркнул, что "риски при приобретении подобных объектов минимальны, однако по каждому лоту надо проводить экспертизу, смотреть первичные документы и на самого должника".