МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. После отмены программы льготной ипотеки на российском рынке новостроек сложится непростая ситуация, и застройщикам придется увеличить число акций и специальных предложений в своих проектах. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на материалы ЦИАН. Эксперты объяснили, как правильно проверить продавца квартиры

Аналитики считают, что ждать кардинального падения цен на жилье не стоит — оно возможно только при существенном росте объемов предложения новостроек. Однако в ЦИАН ожидают скидок на квартиры, а также специальных ипотечных условий в отдельных проектах (совместных программ банков и девелоперов). Эксперты объясняют, что для стимулирования спроса в новых условиях застройщикам придется вернуться к более аккуратной индексации цен, увеличить число акций и специальных предложений.

Частично сгладить падение спроса на жилье после завершения программы льготной ипотеки смогут сами банки, обещают аналитики, — кредиторам тоже невыгодно снижение интереса к покупке квартир. Тем не менее, по их мнению, после отмены льготной ипотеки условия приобретения жилья для россиян ощутимо ухудшатся. "Льготное ипотечное кредитование помогло решить жилищный вопрос для тысячи россиян сегодня, однако ограничило такую возможность тем, кто планировал покупку через несколько месяцев, когда льготной ипотеки уже не будет", — заключают специалисты.