МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Поставленную в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" цель выйти на строительство 120 миллионов квадратных метров жилья в год перевыполняют 10 российских регионов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Эксперт посоветовал россиянам не медлить с покупкой жилья в Крыму

По мнению Хуснуллина, данная задача более чем реальна, и некоторые регионы это доказывают уже сейчас.

"Когда все говорят, что это много и не возможно, я еще раз говорю, что это возможно. У нас уже 10 регионов показатель нацпроекта перевыполняют, как крупные, так и мелкие", — заявил Хуснуллин.

Он уточнил, что к ним относятся как крупные, так и мелкие субъекты.

"Важно идти на увеличение объемов жилья. Жилье заставит нас и "социалку" строить, и "инженерку" пересматривать, и "коммуналку" заставит во многих регионах пересмотреть. Это как драйвер вытащит все", — подытожил Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что строительная отрасль в пандемию сработала без сбоев. Глава государства подчеркнул необходимость строить больше жилья для его доступности, вводя ежегодно до 120 миллионов квадратных метров.