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Россияне устремились скупать земельные участки
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По итогам первого квартала 2021-го спрос на покупку земельных участков в России вырос в 1,4 раза по сравнению с показателем октября-декабря 2020 года и на 16% в годовом выражении... ПРАЙМ, 28.04.2021
земля, недвижимость, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. По итогам первого квартала 2021-го спрос на покупку земельных участков в России вырос в 1,4 раза по сравнению с показателем октября-декабря 2020 года и на 16% в годовом выражении. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Авито Недвижимость".
Аналитики рассказали, что россияне бросились скупать землю даже вопреки несезонному периоду. В основном они выбирали земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), в дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) и участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Тем временем цены на рынке выросли только на земли промышленного назначения: на 4% за квартал, до 94 тысяч рублей за сотку. Земля ИЖС в настоящее время стоит в среднем 42 тысячи рублей за сотку, СНТ/ДНП — 35 тысяч рублей за сотку, что соответствует показателям за аналогичный период 2020-го.
Как отмечают эксперты, покупателям не хватает ликвидного предложения: из-за ажиотажа на рынке его объем за квартал снизился на 9%. По мнению специалистов, повышенный спрос на землю обусловлен неустойчивой эпидемиологической обстановкой, а также развитием программы сельской ипотеки.