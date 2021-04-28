МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В России могут ввести скидки на деревянные домокомплекты — Минпромторг направил в правительство проект постановления о субсидировании из федерального бюджета выпадающих доходов лесопромышленников, связанных с предоставлением таких дисконтов покупателям. Об этом сообщает "Коммерсант". Россияне бросились скупать земельные участки

Фактически Минпромторг предложил давать скидку в 10% гражданам, готовым приобрести комплектующие для строительства деревянных домов. Для производителей эта скидка будет компенсироваться государством. При этом предельную стоимость комплекта, который можно купить со скидкой, ограничат — она составит 3,5 миллиона рублей.

Для того, чтобы получить эту компенсацию, производитель должен будет подтвердить, что его продукция сделана на территории России, и представить документы о предоставленном дисконте. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов оценил расходы бюджета на компенсацию скидок в 360-400 миллионов рублей в год (таким образом, всего может быть предоставлено до тысячи таких дисконтов ежегодно).

По словам чиновника, основная цель инициативы — стимулировать спрос на качественные деревянные дома, изготовленные на специализированных предприятиях. Всего в России работают 62 предприятия деревянного домостроения, из них 14 — это крупные комбинаты, подсчитали в Минпромторге.