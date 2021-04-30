Россиянам назвали три табу при выдаче ипотеки
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский в бесебе с РБК назвал главные табу при выдаче ипотечного займа.
В частности, он заявил, что Совкомбанк не поддерживает идею о расширении предложения ипотеки по плавающим ставкам.
Он считает, что такой продукт на рынке кредитования ни в коем случае не должен быть в линейке предложений банка.
В частности, у банка есть три табу в кредитовании жилья. Это:
- валютная ипотека,
- кредиты с плавающими ставками,
- графики с растущими платежами.
"Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами", — отметио он и пояснил, что кредиты с плавающими ставками и растущими платежами "сыграли колоссальную негативную роль" в усилении ипотечного кризиса в США в 2008 году.
"Ставки могут расти, тогда растут дефолты. Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков", — пояснил банкир.
Напомним, что в марте текущего 2021 года Банк России сообщил о планах участников рынка активнее предлагать клиентам-физлицам ипотечные кредиты с переменной ставкой.
https://1prime.ru/development/20210430/833580215.html