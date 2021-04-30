МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский в бесебе с РБК назвал главные табу при выдаче ипотечного займа. В Германии объяснили, кому выгодны санкции против России

В частности, он заявил, что Совкомбанк не поддерживает идею о расширении предложения ипотеки по плавающим ставкам.

Он считает, что такой продукт на рынке кредитования ни в коем случае не должен быть в линейке предложений банка.

В частности, у банка есть три табу в кредитовании жилья. Это:

валютная ипотека,



кредиты с плавающими ставками,



графики с растущими платежами.

"Есть три табу для работы в ипотеке: валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами", — отметио он и пояснил, что кредиты с плавающими ставками и растущими платежами "сыграли колоссальную негативную роль" в усилении ипотечного кризиса в США в 2008 году.

"Ставки могут расти, тогда растут дефолты. Когда растут дефолты, на рынке больше квартир, цены на них падают, от этого еще больше увеличиваются убытки банков", — пояснил банкир.

Напомним, что в марте текущего 2021 года Банк России сообщил о планах участников рынка активнее предлагать клиентам-физлицам ипотечные кредиты с переменной ставкой.