МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Цены на покупку квартиры на российских побережьях за последний год выросли на 17-21%, пишет "Российская газета".

Отмечается, что недвижимость в Крыму и Калининграде чаще покупают для себя. В Краснодарском крае большинство покупателей — инвесторы, рассказали участники рынка.

При этом иногородним покупателям советуют быть внимательными: не зная особенностей местного рынка, есть риск обзавестись проблемной недвижимостью.

Итак, за последний год — с апреля 2020 года по текущий месяц — новостройки на побережье Краснодарского края выросли в цене на 21%. Прирост в 8% произошел уже с начала 2021 года, сообщает портал "Мир квартир".

На вторичном рынке цены выросли на 7% и 16% соответственно.

Больше всего выросли спрос и цены в Сочи. При этом в ближайшие месяцы рост цен в этом городе продолжится: в том числе — из-за вводимого в Сочи с 1 июля моратория на строительство многоквартирных домов.

В среднем здесь квадратный метр в новостройке стоит сейчас 165 тысяч рублей, рост к апрелю 2020 года — 25,4%. На вторичке — 151 тысяча рублей.

Если говорить о Геленджике, то тут ценник подскочил на 22,9% — 123 тысячи рублей. На вторичном рынке — на 16,4% — до 115 тысяч рублей за метр.

Анапа в основном прирастает за счет студий и одно-двухкомнатных квартир: три четверти из них с предчистовой отделкой. Здесь в целом жизнь бюджетнее, чем в Сочи или Геленджике.

"Среди покупателей много жителей Кубани, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей, Подмосковья и Ленобласти. Квартиры берут и для сезонного пользования, и для постоянного проживания", — комментирует генеральный директор "Мира квартир" Павел Луценко.

Метр анапских новостроек за год подорожал на 21,2% — до 98 тысяч рублей. Вторичка — на 15,6% — до 93,7 тысячи рублей.

На 17-18% выросли за год цены на новостройки в Крыму. Сильнее всего — в Алуште, Севастополе и Форосе. Самые дорогие квартиры — в Ялте — 177 тысяч рублей за метр.