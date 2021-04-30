МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российские законодатели рассматривают возможность дать апартаментам статус жилых помещений, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что новый законопроект поможет собственникам формально нежилой коммерческой недвижимости.

Вопрос о том, как придать законный статус офисным помещениям, адаптированным для постоянного проживания, вышел на финишную прямую: 29 апреля в нижнюю палату парламента внесли на рассмотрение документ, который позволяет урегулировать болезненный для сотен тысяч россиян вопрос. Как перевести купленные как жилые квартиры апартаменты, формально являющиеся нежилыми помещениями, в юридически оформленное жилье?

Итак, в январе текущего 2021 года президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство страны для определения правового статуса помещений в многофункциональных зданиях. эти помещения — в том числе — используются для проживания россиян.

"Всё дело в том, что в России не первый год миллионы квадратных метров в уже построенных апартаментах «висят в воздухе» — формально нежилые помещения застройщики продают как жильё", — отмечает газета.

Как правило, эти квадратные метры продают по цене на 20-30% ниже стоимости квартиры, чем и привлекают граждан.

Но есть проблемы, с которыми столкнулись огромное количество собственников таких объектов.

Первое: если апартаменты приобретаются "на котловане", на условиях долевого строительства, то при банкротстве застройщика дольщики здесь никак не будут защищены законом.

Второе: собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а оплата "коммуналки" серьёзно завышается, так как никак не контролируется Госжилинспекцией.

Отдельно отмечается, что оказание услуг ЖКХ также законом никак не гарантируется: помещения эти остаются нежилыми.

Третье: обитатели апартаментов не обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках.